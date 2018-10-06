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روبوت "البهلوان" الروسي يفحص أسلاك الكهرباء في دول إفريقية

العلوم والتكنولوجيا

روبوت
Youtube.com
أسلاك الكهرباء العامة
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قام العلماء في جامعة الأورال الفدرالية من مدينة يكاترينبورغ الروسية بتصنيع روبوت مخصص لفحص أسلاك الكهرباء، وأطلقت عليه تسمية "البهلوان".

وقال مدير مختبر تقنيات الروبوتات في الجامعة، ألكسندر ليميخ، إن الجامعة وقعت اتفاقية فحص أسلاك الكهرباء في الخطوط الكهربائية التابعة لدولتي غانا ونيجيريا مع شركة "Metikon Engineering Limited".

وحسب العالم، فإن الاتفاقية الموقعة تقضي بفحص 185 كيلومترا من أسلاك الكهرباء العامة في الدولتين. كما تقضي بأن يبدأ العمل على فحص وتشخيص أسلاك الكهرباء العامة، في نوفمبر المقبل.  

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وأضاف ليميخ أن الجامعة وقعت أيضا مذكرة تفاهم مع شركة "Prasanna Technologies Pvt Ltd" الهندية، تقضي بمشاركة الجامعة في مناقصة تحقيق المشاريع التجريبية الواعدة في الهند.

وبدأت الجامعة بتطبيق تكنولوجياتها خارج روسيا بعد التجربة الناجحة للروبوت الفاحص للأسلاك الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام روبوت "البهلوان" المركب في درون بفحص جاهزية الأسلاك وشخّصها عن بعد، وحدد احتمال انقطاعها، ثم قام بتسجيل الخلل ورسم خارطة ونقل المعلومات إلى فريق الصيانة، وذلك بالتعاون مع شركة "Dubai Electricity and Water Authority" الحكومية للكهرباء والماء.

المصدر: تاس

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