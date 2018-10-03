تحذير من جفاف حتمي يهدد الأرض!

كشف علماء من الصين مناطق العالم الأكثر عرضة للجفاف في ظل ارتفاع معدل درجات الحرارة الذي سيؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الماء.

ويفيد موقع Phys.org بأنه لتقدير تأثير ارتفاع درجات الحرارة في العالم في كيفية الحصول على الماء، استخدم العلماء نموذجا نظريا عن دورة المياه في الطبيعة في الظروف المناخية الطبيعية.

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وحدد العلماء ما الذي سيحصل مع دورة المياه في الطبيعة في ظل السيناريوهات المختلفة التي وردت في اتفاقية باريس للمناخ، والتي تؤكد على عدم السماح بارتفاع معدل درجات الحرارة عن أكثر من 1.5 درجة مئوية لمنع وقوع تغيرات مناخية كارثية.

وإذا تم فعلا الالتزام بهذه البنود، فإن تقلص إمكانية الحصول على الماء العذب ستكون أقل ما يمكن، حتى في مناطق شرق وجنوب آسيا وشرق وغرب إفريقيا ووسط أوروبا. ولكن مع ذلك، سيمس هذا النقص مناطق شمال آسيا وجنوب إفريقيا وجنوب أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط وغرينلاند وإيسلندا وألاسكا.

وعند ارتفاع درجات الحرارة عن المتوسط المذكور، فإن 117 مليون شخص سيعانون من الجفاف.

يذكر أن فريقا علميا دوليا من فرنسا والنمسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا أعلن أن زيادة حجم غازات الاحتباس الحراري المنبعثة التي ستسبب كارثة مناخية أمر لا مفر منه.



المصدر: لينتا. رو