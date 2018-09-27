روسيا بصدد تصميم حاسوب كمي خارق

وافق المجلس العلمي لمؤسسة البحوث العلمية الواعدة على مشروع تصميم أول جهاز كمبيوتر كمي في روسيا.

وأعلن رئيس فرع البحوث العلمية المعلوماتية في مؤسسة البحوث العلمية الواعدة، سيرغي غاربوك، أن النموذج الأول من جهاز الكمبيوتر الكمي قد يظهر في روسيا في خريف عام 2021.

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وأشار غاربوك إلى أن مركز المبادرة التكنولوجية القومية في مجال التكنولوجيا الكمية، والذي تم تأسيسه في الكلية الفيزيائية بجامعة موسكو، هو الذي تولى تحقيق هذا المشروع بالتعاون مع شركة "الاقتصاد الرقمي" ووزارة العلم والتعليم العالي.

ويعد الكمبيوتر الكمي حاسوبا يستخدم في عمله ظواهر الكم الميكانيكية. ولهذا النوع من الحواسيب مواصفات تفوق مواصفات أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية من حيث احتساب أنظمة معقدة وحل الشيفرات مهما كان مدى تعقيدها كبيرا.

وقد تم توقيع اتفاقية تحقيق مشروع تصميم الحاسوب الكمي متعدد الوحدات، في فبراير الماضي، على هامش منتدى الاستثمارات في مدينة سوتشي الروسية بين مصرف "فيب" (الاقتصاد الخارجي) الروسي وشركة "فيب المبتكرات"، ومؤسسة البحوث العلمية الواعدة وجامعة موسكو وشركة "الاقتصاد الرقمي".

المصدر: نوفوستي