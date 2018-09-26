قوات الحدود الروسية تتسلم زورقا برمائيا طائرا

دخل زورق "آ-25 بي إس" الذي يستخدم الوسادة الهوائية في خدمة قوات الحدود الروسية بشبه جزيرة القرم.

وقال الضابط في إدارة قوات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في القرم، أرتيوم كوفال، إن هذا الزورق المدرع الطائر فوق الماء، بوسعه أن يتسارع حتى سرعة 50 عقدة بحرية (ما يعادل 70 كيلومترا في الساعة). ويمكنه أن يسير فوق سطح البحر واليابسة والمستنقع والجليد في أي طقس. وأضاف أن "آ-25 بي إس" هو زورق وحيد وفريد من نوعه في روسيا.

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ويبلغ طول الزورق 17.23 متر، وعرضه 7.94 متر. ويمكنه أن يحمل 30-50 راكبا. أما طاقمه فيضم فردين فقط. ويتزود الزورق بمحركي ديزل يدوّران مروحتين سداسيتي الريش، بقطر 2.5 متر. ويبلغ مدى عمله 400-500 كيلومتر.

وقال الضابط إن شركة "إيروخود" الروسية تولت تصميم الزورق. أما تجميعه فجرى في مصنع "موري" (البحر) بمدينة نيجني نوفغورود الروسية. ومن المخطط لأن يطلق المصنع حتى عام 2020 نحو 20 زورقا طائرا من هذا النوع.

المصدر: سلاح روسيا