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ينبوع حار بالقرب من البركان الهائل يلوستون يستفيق من سباته

العلوم والتكنولوجيا

ينبوع حار بالقرب من البركان الهائل يلوستون يستفيق من سباته
Gettyimages.ru
فوهة البركان الهائل يلوستون
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أعلن مسؤول في متنزه غراند تيتون الوطني أن ينبوع عين حمئة بالقرب من الفوارة الحارة "Old Faithful" قد انفجر للمرة الرابعة خلال السنوات الستين الماضية.

وقال نيل هيربرت، المتحدث باسم المتنزه إن العين الحمئة في جيسر هيل في يلوستون قد استفاقت من سباتها، يوم السبت الماضي، لتدفع الماء الساخن والبخار في الهواء بارتفاع يصل إلى ما بين 6 إلى 9 أمتار، وهو ارتفاع لم يسجل منذ عام 1957.

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وأضاف هيربرت أن الينبوع استمر منذ ذلك الحين في إرسال الماء والبخار عند ارتفاع ثابت يبلغ حوالي 0.6 متر.

ويعتبر "Ear Spring" الذي تم إعطاؤه هذا الاسم لتشابهه مع شكل الأذن البشرية، واحدا من عشرات السخانات الحارة والمسابح والينابيع الساخنة في يلوستون، ومن بين أفضل أماكن الجذب في المتنزه الذي يتميز بالسخانات الحارة القديمة مثل "Old Faithful".

وكان آخر ثوران للينبوع الحار في عام 2004، ليعود إلى التدفق مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية، ويشمل هذا النشاط ظهور انفجارات جديدة للثقوب والكسور السطحية، ما دفع المسؤولين إلى إغلاق ممر خشبي لمنع إصابة الزائرين من جراء دفع الماء الساخن على درب الممشى الشهير في جيسر هيل.

وأوضح هيربرت أن ينابيع يلوستون الحارة تنفجر أحيانا بسبب بعض الظروف خلال فترات قصيرة من الزمن، ولكن هذه الثورات ليست علامة على نشاط بركاني وشيك.

المصدر: ديلي ميل

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