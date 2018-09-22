ينبوع حار بالقرب من البركان الهائل يلوستون يستفيق من سباته

أعلن مسؤول في متنزه غراند تيتون الوطني أن ينبوع عين حمئة بالقرب من الفوارة الحارة "Old Faithful" قد انفجر للمرة الرابعة خلال السنوات الستين الماضية.

وقال نيل هيربرت، المتحدث باسم المتنزه إن العين الحمئة في جيسر هيل في يلوستون قد استفاقت من سباتها، يوم السبت الماضي، لتدفع الماء الساخن والبخار في الهواء بارتفاع يصل إلى ما بين 6 إلى 9 أمتار، وهو ارتفاع لم يسجل منذ عام 1957.

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وأضاف هيربرت أن الينبوع استمر منذ ذلك الحين في إرسال الماء والبخار عند ارتفاع ثابت يبلغ حوالي 0.6 متر.

ويعتبر "Ear Spring" الذي تم إعطاؤه هذا الاسم لتشابهه مع شكل الأذن البشرية، واحدا من عشرات السخانات الحارة والمسابح والينابيع الساخنة في يلوستون، ومن بين أفضل أماكن الجذب في المتنزه الذي يتميز بالسخانات الحارة القديمة مثل "Old Faithful".

وكان آخر ثوران للينبوع الحار في عام 2004، ليعود إلى التدفق مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية، ويشمل هذا النشاط ظهور انفجارات جديدة للثقوب والكسور السطحية، ما دفع المسؤولين إلى إغلاق ممر خشبي لمنع إصابة الزائرين من جراء دفع الماء الساخن على درب الممشى الشهير في جيسر هيل.

#Yellowstone is NOT about to erupt (now that's out of the way).



Changes afoot in @YellowstoneNPS

#UpperGeyserBasin. Water eruption of #EarSpring (photos, before & after) on Saturday, Sept 15 & other features on #GeyserHill behaving strangely. Read more: https://t.co/1jzhI7i8TDpic.twitter.com/rwKaBhiTJ4 — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) September 19, 2018

A thermal spring near Old Faithful in Yellowstone National Park shot boiling water into the air for only the fourth time in six decades as activity heats up in the area. https://t.co/9g1ummsZFZ — AP West Region (@APWestRegion) September 20, 2018

وأوضح هيربرت أن ينابيع يلوستون الحارة تنفجر أحيانا بسبب بعض الظروف خلال فترات قصيرة من الزمن، ولكن هذه الثورات ليست علامة على نشاط بركاني وشيك.

المصدر: ديلي ميل