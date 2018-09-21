السويد تطرح واحدا من أكثر اليخوت تطورا في العالم

استعرضت شركة "Solar" السويدية مشروع يختها المميز الذي يعتبر أحد أكثر اليخوت تطورا وحفاظا على البيئة من التلوث.

وصمم هذا القارب بشكل فريد، وزود بمحرك كهربائي بعزم 1300 حصان، وبطاريات متطورة تستمد طاقتها من ألواح للطاقة الشمسية موجودة على سطحه، حيث تساعد هذه الأدوات مجتمعة اليخت على الحركة في الماء بسرعة 22 عقدة بحرية تقريبا (حوالي 40 كلم/ساعة).

وفي حال نفاد الطاقة من البطاريات، يمكن للقارب أن يتابع سيره مستعينا بمحرك ديزل احتياطي، يمكنه أن يعمل لأكثر من 20 ساعة متواصلة.

youtube/ Silent Yachts - Solarwave Yachts

وبالإضافة لكل تلك الميزات، زود القارب بأحدث أنظمة للملاحة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد الوجهة والسرعة وغيرها من الأمور الضرورية، فضلا عن منظومات حديثة للاتصال اللاسلكي، ومنظومات توجيه موصولة مع الأقمار الاصطناعية.

المصدر: فيستي