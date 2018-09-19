ألمانيا تختبر قطارات كهربائية متطورة

أعلنت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة في البلاد وافقت على بدء اختبارات قطارات كهربائية متطورة صديقة للبيئة.

وصنعت قطارات "Talent 3" من قبل شركة "Bombardier" الكندية، وجهزت بمحركات كهربائية متطورة، وبطاريات من نوع "MITRAC" تكفيها لقطع مسافة 100 كلم بالشحنة الواحدة، ويتم العمل حاليا على تطوير إمكانيات تلك البطاريات لقطع مسافات أطول.

وجهزت تلك القطارات بمقصورات للركاب مزودة بأربعة صفوف من المقاعد المريحة، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التكييف وشاشات لمشاهدة التلفاز، ومنافذ مخصصة لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية. كما تحتوي على مقصورات مخصصة لوضع الدراجات أو السكوترات والزلاجات التي يرغب الركاب بنقلها معهم.

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ومن المفترض أن تظهر هذه القطارات على السكك الحديدية الألمانية التي تربط المدن والقرى ببعضها عام 2019. وفي عام 2020، قد يتم إدخالها لتعمل كوسيلة نقل نظيفة داخل المدن.

المصدر: لايف. رو