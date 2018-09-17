اكتشاف نظير الجهاز العصبي في النباتات
Globallookpress Richard Atrero de Guzman/AFLO
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اكتشف باحثون من اليابان والولايات المتحدة أن النباتات يمكنها تناقل المعلومات عن الخطر بواسطة منظومة شبيهة بالجهاز العصبي للحيوان.
وجاء في مقال نشرته مجلة Science، أنه عند إصابة ورقة النبات بأضرار، فإن الساق وبقية الأوراق "تعرف" بالأمر، بسبب تغير كمية الكالسيوم. وصمم الباحثون في المختبر جهاز استشعار يكتشف المواد الفلورية التي تتفاعل مع تركيز الكالسيوم.
كما لاحظ الباحثون خلال التجربة ارتفاع وانخفاض مستوى الكالسيوم في النبات في ظروف مختلفة. ووفقا لرأي العلماء، يولد هذا التغير نبضات تنتقل من "خلية عصبية" إلى أخرى تعلمها بالخطر.
المصدر: نوفوستي
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