روسيا تساعد الصين في تصنيع أضخم طائرة برمائية في العالم

يعمل الخبراء الروس على مساعدة نظرائهم الصينيين في إعداد طائرة "AG600" البرمائية الفريدة، والتي من المفترض أن تصبح الأضخم في العالم.

وقال مدير عام شركة "بيرييف" الروسية للطائرات في مدينة تاغانروغ، يوري غرودينين، إن خبراء الشركة زاروا منذ أشهر جمهورية الصين الشعبية، لمساعدة الخبراء هناك في جعل طائرة "AG600" تتفق مع كل المقاييس الدولية في مجال الطيران البرمائي.

وكانت وسائل الإعلام الصينية قد أفادت في وقت سابق بأن طائرة "AG600" البرمائية الصينية الضخمة، اختبرت بنجاح في الصين، بعد أن قامت بأول تحليق اختباري، في 1 سبتمبر الجاري، فوق بحيرة جوانغ في محافظة هوبى الصينية.

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وتعد "AG600" طائرة برمائية لا مثيل لها في العالم بأسره. وتخصص لإطفاء الحرائق وتنفيذ أعمال الإنقاذ على الماء.

وعلاوة على ذلك، فإن الطائرة يمكن أن تزود بأجهزة مساعدة مستخدمة لرصد البيئة وخطوط نقل الركاب والحمولة، وكذلك لاستطلاع مكامن الثروات الطبيعية.

يذكر أن وزن الطائرة عند الإقلاع يبلغ 53.5 طن، وطولها 36.9 متر. أما باع جناحيها فيبلغ 38.8 متر، ويتكون طاقمها من 3 أفراد. وهي قادرة على حمل 12 طنا من الماء خلال 20 ثانية.

المصدر: تاس