افتتاح أكبر مزرعة رياح في العالم

افتتحت أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم قبالة الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا، إذ تحوي 87 توربينة يمكنها توفير ما يكفي من الطاقة الخضراء لتزويد حوالي 600 ألف منزل بالكهرباء.

وكشفت مجموعة "أورستد" الدنماركية للطاقة عن مشروع "Walney Extension"، الذي يتفوق على أكبر مزرعة رياح تشغيلية حالية، London Array، قبالة ساحل كينت في مصب نهر التايمز.

ويبلغ طول كل توربينة موجودة في البحر الإيرلندي قبالة Cumbria، حوالي 190 مترا، وتغطي المزرعة مساحة 145 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل حوالي 20 ألف ملعب كرة قدم.

Reuters

وتستخدم المزرعة القادرة على توليد طاقة تعادل 659 ميغاوات، أكثر من 300 كم من الأسلاك لتوصيل التوربينات البحرية إلى الشبكة الوطنية البرية.

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وبدأ تشييد المشروع في عام 2015، حيث أكملته شركة الطاقة الدنماركية Orsted. وتم تصنيع شفرات التوربين في بريطانيا، Hull وIsle of Wight.

وستستمر عمليات التشغيل والصيانة لمزرعة الرياح في بارو، وستدعم حوالي 250 فرصة عمل.

وتدعم Orsted المجتمع المحلي في بارو وخارجها، بصندوق مجتمعي بقيمة 19 مليون دولار. كما توفر "صندوق المهارات" لتعزيز التعليم ودعم الطلاب المحليين.

يذكر أن بيانات المجلس العالمي لطاقة الرياح أظهرت أن بريطانيا هي أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في العالم، إذ تضم 36% من طاقة الرياح البحرية في العالم.

المصدر: ديلي ميل