فرقاطة شبح تنضم لأسطول المحيط الهادئ الروسي

وصلت فرقاطة "غرومكي" الصغيرة الحديثة إلى قاعدة فلاديفوستوك البحرية الروسية، حيث تخضع لاختبارات بحرية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم أسطول المحيط الهادئ الروسي، المقدم البحري/ نيقولاي فوسكريسينسكي، أن الفرقاطة ستبدأ خدمتها في البحرية الروسية نهاية العام الجاري.

و"غرومكي" هي الفرقاطة الصغيرة الثانية، من مشروع "20380" البحري الواعد، حيث كانت فرقاطة "سوفيرشيني" التي بناها مصنع "أمورسكي" للسفن في الشرق الأقصى الروسي أول سفينة حربية بنيت بموجب هذا المشروع.

وكان مكتب "ألماس" المركزي البحري لتصميم السفن قد انتهى من تصميم سفن هذا المشروع، وهي مخصصة للعمل في المنطقة الساحلية القريبة، حيث تستخدم في مكافحة الغواصات والسفن المعادية، وتقدم مدافعها دعما ناريا لقوات الإنزال البحري.

وتم تصنيع السفينة باستخدام تكنولوجيا "ستيلث" Stealth للتخفي عن الرادارات المعادية، وبإمكانها حمل مروحية "كا - 27" على متنها، وتضم أسلحة من بينها الصواريخ المضادة للسفن والغواصات.

يبلغ طول السفينة 104 أمتار، وعرضها 13 مترا، وإزاحتها 2.2 ألف طن، وسرعتها القصوى 27 عقدة بحرية.

المصدر: تاس