اكتشاف سبب اشتعال محرك طائرة "تو 204" الروسية

أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا "روس أفياتسيا" أن سبب الحريق في المحرك الأيسر لطائرة "تو 204"، هو عطل في شفرات جهاز الضغط العالي.

وقال مدير "روس أفياتسيا"، ألكسندر نيرادكو، لقناة "روسيا 24" الإخبارية اليوم الجمعة: "حصل انهيار في شفرات جهاز الضغط العالي للمحرك الأيسر- المرحلة السابعة أو التاسعة. ووصل حطام الشفرات في الفجوة ما بين القسم الثابت والقسم الدوار في المحرك، وهذا ما أدى إلى نشوب حريق التيتانيوم".

ووفقا لنيرادكو، فإن حريق التيتانيوم ظاهرة نادرة الحدوث، ومع ذلك، فقد تعامل طاقم طائرة شركة النقل "Red Wings" مع الحادثة بسلاسة.

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وأضاف مدير "روس أفياتسيا"، أن "طاقم الطائرة سيمنح جوائز الدولة".

يذكر أن طائرة "تو 204" التابعة لشركة "Red Wings"، انطلقت في الرحلة (808) من مدينة أوفا إلى سوتشي وعلى متنها 202 من الركاب. وقد عادت بعد إقلاعها بدقائق، ونفذت هبوطا اضطراريا في مطار أوفا وتم إخلاء جميع ركابها بسلام، بعد 7 دقائق فقط من هبوطها.

واستخدم طاقم الطائرة لذلك السلالم المطاطية القابلة للنفخ. وبعد الحادث، رفعت دعوى جنائية بانتهاك قواعد السلامة وحركة النقل الجوي، بموجب البند 1 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية رقم 263.

المصدر: إنترفاكس