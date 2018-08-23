اكتشاف نوع جديد لإنسان منقرض

اكتشف علماء معهد ماكس بلانك لأنثروبولوجيا التطور رفات شخص من سليل إنسان بدائي وإنسان دينيسوفا.

ويفيد موقع EurekAlert بأن أجزاء من الهيكل العظمي للإنسان القديم التي عثر عليها عام 2012، في كهوف دينيسوفا في إقليم التاي الروسي، تعود إلى مراهق عمره حوالي 13 سنة.

وأجرى الخبراء تحليلا جينيا للعينة في لايبزغ، بعد تحديد تركيبها البروتيني، وتأكدوا من أنها تعود لممثل قبيلة أشباه البشر "Hominini" التي ينتمي إليها الإنسان المعاصر.

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وأظهرت نتائج التحاليل أن أم المراهق كانت وراثيا قريبة من الإنسان البدائي الذي عاش في أوروبا الغربية، وليس في منطقة كهوف دينيسوفا. وهذا يشير إلى أن Homo neanderthalensis قبل انقراضه، كان يتجول في أوروبا قبل عشرات آلاف السنين. إضافة لهذا، كان والده من سكان كهوف دينيسوفا، وعلى الأرجح أن أحد أجداده كان إنسانا بدائيا " نياندرتال".

المصدر: لينتا. رو