طريقة مبتكرة لامتصاص المياه من الهواء!

أطلقت جامعة Akron الأمريكية مشروعا يهدف إلى مساعدة المجتمعات المتضررة من الجفاف من خلال توفير مياه الشرب النظيفة من الهواء.

وطور الباحثون جهازا يتكون من شبكة نانوية خفيفة الوزن تعمل بالبطارية، يمكنها التقاط ما يصل إلى 10 غالونات مياه في الساعة من الهواء، حتى في الأماكن الجافة.

ويستخدم مشروع الجامعة بوليميرات الغزل الكهربائي لـ"تقطير" الماء من الهواء. وتوفر هذه البوليمرات ذات الألياف النانوية، نسبة عالية للغاية من المساحة بالنسبة للحجم، أكبر بكثير من تلك التي توفرها الهياكل النموذجية والأغشية المستخدمة في تقطير المياه.

وتعتمد الطريقة العادية "لحصاد" المياه من الهواء، على استخدام شبكات الضباب المكونة من شبكة البوليثين الموضوعة بين قطبين.

ويتكثف بخار الماء على الألياف الصغيرة ويتساقط في قوارير مجهزة لهذا الغرض.

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وقام شينغ شونغ جوش وونغ، في جامعة Akron بولاية أوهايو في الولايات المتحدة، بإنشاء مادة جديدة مكونة من ألياف نانوية تتشابك حول أجزاء من الغرافيت الموسع، لتوفير مساحة كافية لتكاثف القطرات، في حين أن الغرافيت يحفز الماء على الخروج من المادة، عندما يتم حصرها أو تسخينها.

ويقول وونغ إن هذه الطريقة يمكن أن تنتج ما يصل إلى 180 لترا من الماء، لكل متر مربع يوميا. وبالمقارنة، فإن النظام التجاري المستخدم حاليا في المغرب، ينتج حوالي 30 لترا لكل متر مربع يوميا فقط.

وبالإضافة إلى امتصاص المياه من الهواء، تقوم الألياف النانوية أيضا بتصفية الأوساخ والبكتيريا، ما يعني أن الماء آمن للشرب. ويتطلب تشغيل النظام أن يكون أكثر برودة 10 درجات من البيئة المحيطة.

وتأمل شركة Wong الممولة للمشروع، في الحصول على تمويل إضافي لتصميم نموذج أولي لنظام تجميع المياه العذبة.

ومن المقرر أن يقدم الباحثون نتائجهم في الاجتماع والمعرض الوطني رقم 256 للجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS).

المصدر: ديلي ميل