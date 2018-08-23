رسوم متحركة مذهلة تكشف تغير قارات الأرض عبر الزمن!

كشفت رسوم متحركة جديدة مدى تغير القارات على مدار 540 مليون سنة، حيث تحركت مساحات هائلة من اليابسة حول العالم قبل أن تستقر في مواقعها التي نعرفها اليوم.

وتتبع الرسوم المصورة التي شاركها عالم المناخ، غافين شميدت، على تويتر، تاريخ الأرض بنقاط خضراء على الخطوط العريضة للقارات الحالية، بهدف كشف كيفية تغير كوكبنا على مدار ملايين السنين.

وصممت الخريطة باستخدام بيانات نُشرت مؤخرا من paleoDEM، وهو "التمثيل الرقمي للصور والقياسات القديمة التي أعيد بناؤها"، وفقا لما ذكره الباحثون.

وأخذ الباحثون في الاعتبار التغييرات في المحيطات والأراضي المنخفضة والمناطق الجبلية، على مدار أكثر من 540 مليون سنة من تاريخ الأرض.

Great new resource for Earth history folks. Chris Scotese and Nicky Wright's PaleoDEMs (1x1 resolution, 0 to 540 Ma) are now onlinehttps://t.co/lDvKDkQ8Fb

Example for the end Cretaceous (w/modern outlines for comparison): pic.twitter.com/P3KiyvTbYa — Gavin Schmidt (@ClimateOfGavin) 19 августа 2018 г.

وفي حين يتوقع أن أرضا ضخمة تعرف باسم "Vaalbara"، قد تكون ظهرت كأول قارة هائلة قبل 3.6 مليار سنة، فإن أصغر قارة تسمى "Ur"، والتي تشكلت قبل 3 مليارات سنة، تعتبر أولى القارات المعروفة.

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وعلى مدى المليارات القليلة اللاحقة للنشاط التكتوني، تشكلت أكثر من 12 قارة فائقة، أشهرها Pangaea، التي بدأت تتفكك منذ حوالي 175 مليون سنة.

وتلتقط الرسوم المتحركة فترة حديثة نسبيا من التاريخ التكتوني للأرض، بدأت منذ أكثر من 540 مليون سنة، حيث ظهرت أراضي ضخمة تنتشر في مناطق يغطيها المحيط الهادئ الآن، مع انفصال 3 قارات أصغر حجما من تلقاء نفسها.

ومع مرور الوقت، يمكن رصد اليابسة تنحدر شمالا على مدى ملايين السنين، لتمتد مثل فقاعة عمودية من الجنوب إلى القطب الشمالي.

وقبل حوالي 150 مليون سنة، تظهر الرسوم المتحركة كيف بدأت الأجزاء المنفصلة لهذه الكتلة الكبيرة، تنحرف بعيدا عن المركز.

المصدر: ديلي ميل