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"ميغ-41".. شبح روسية تؤدي مهامها في الفضاء!

العلوم والتكنولوجيا

Sputnik
"ميغ-41"
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صرح رئيس شركة "ميغ"، أيليا تاراسينكو، بأن الشركة تعمل بجد على تصميم مقاتلة الاعتراض "ميغ-41" من الجيل الخامس، حيث سيعلن عنها عما قريب.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن تاراسينكو أن مقاتلة "ميغ-41" تعتبر طائرة جديدة تماما من الناحية التقنية، وبوسعها تنفيذ المهام الموكلة إليها في الفضاء.

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وأضاف رئيس الشركة أن الحديث لا يدور حول مقاتلة خيالية، بل عن طائرة حقيقية كان خبراء الشركة قد طرحوا مشروعا خاصا بها منذ فترة.

وقال تاراسينكو إن من شأن "ميغ-41" أن تحل مكان مقاتلة الاعتراض "ميغ-31" التي دخلت قوام الجيش السوفيتي، عام 1981، والتي ينتهي عمر استخدامها. وأضاف قائلا إن شركته ستبدأ بتزويد القوات الجوية والفضائية الروسية بمقاتلة "ميغ-41" في منتصف عشرينيات القرن الجاري، في حال قدمت وزارة الدفاع طلبا لامتلاكها.

المصدر: سلاح روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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