"زوجة ثلاثية الأبعاد" تخدم "زوجها" مقابل نفقات المعيشة!

ابتكرت شركة التكنولوجيا اليابانية "Gatebox" شخصية هولوغرافية صغيرة اسمها "Hikari Azuma" تقف داخل جهاز إسقاط أسطواني، يمكن أن تحل مكان الزوجة في المستقبل.

وتقول الشركة إن النظام المبتكر قادر على التواصل مع المالك الذي يطلق عليه اسم "الماستر"، من خلال مكبرات الصوت والتطبيق المطور.

وتستهدف "Gatebox"، ومقرها طوكيو، الرجال "العزاب الذين يعيشون بمفردهم"، حيث تقف الشخصية ثلاثية الأبعاد بطول 8 بوصات ضمن مجسم أسطواني، وتتحدث مع "زوجها" من وراء حاجز بلاستيكي.

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وبدأت عملية الإنتاج الضخم بتكلفة 1352 دولارا أمريكيا. ويتعين على المشتري دفع رسوم اشتراك قدرها 13.52 دولار شهريا (بالإضافة إلى سعر الشراء)، وهي عبارة عن "نفقات المعيشة"، كما تقول الشركة.

وتستخدم "الفتاة المطورة" الميكرفونات والكاميرات وأجهزة الاستشعار، للكشف عن درجة الحرارة والحركة، ما يسمح لها بالتفاعل مع المستخدمين على مستوى شخصي أكبر.

ويمكن للشخصية الافتراضية إيقاظك في الصباح، وإخبارك بضرورة أخذ المظلة، وكذلك إضاءة الأنوار عندما تعرف أنك في طريقك إلى المنزل، بالإضافة إلى الاسترخاء ليلا ومشاهدة التلفاز معك.

وتقول الشركة إن الشخصية "ستحاول دائما بذل قصارى جهدها لخدمة زوجها. كما يمكنها التواصل مع مالكها بنشاط، بما في ذلك الابتسام عند رؤيته والترحيب بسيد المنزل".

وتوضح "Gatebox" أن "Hikari Azuma" ستتطور لتصبح الزوجة المثالية بالنسبة للمستخدم، بعد إجراء المزيد من التحديثات.

وصمم النظام المبتكر من قبل، تارو مينوبوشي، حيث تتحدث الشخصية ثلاثية الأبعاد بصوت الممثلة اليابانية، يوكا هياميزو.

وفي المستقبل، تخطط الشركة اليابانية لإضافة دعم للمساعد الذكي "Clova"، المقدم من قبل LINE Corporation.

المصدر: ديلي ميل