ابتكار مادة مقاومة للتآكل

تمكن علماء مختبرات سانديا الوطنية في الولايات المتحدة من ابتكار سبيكة باتت تعد المادة الأكثر مقاومة للتآكل، ولم تعرف البشرية مثيلا لها سابقا.

وتفيد مجلة Advanced Materials بأن العلماء حصلوا على هذه السبيكة من خلط أغلى معدنين على الأرض: الذهب والبلاتين.

ولإثبات صلابة هذه السبيكة، اختبرها العلماء على المستوى الذري. ويقولون إن غشاء أسود شبيها بالألماس تكون على سطحها، وهذه الخاصية هي الأهم وفقا للمبتكرين.

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يقول العالم جون كاري كبير الباحثين: "نعتقد أن استقرار هذه السبيكة ومقاومتها للتآكل يسمح للجزيئات المحتوية على الكربون من الوسط المحيط الالتحام مع بعضها والتفكك خلال عملية الانزلاق، ما يؤدي في النهاية إلى تكون الكربون الشبيه بالألماس. وطبعا يمكن الحصول عليها بطرق أخرى، بيد أنها مكلفة جدا".

ووفقا للباحثين، فبالإمكان استخدام هذه السبيكة في مختلف المعدات الإلكترونية. فإذا وضعنا طبقة رقيقة منها على الأجزاء المتحركة مثل الهواتف الذكية فإن مدة خدمتها ستتضاعف عدة مرات، وهذا يسمح للصناعات الإلكترونية بتوفير حوالي 100 مليون دولار سنويا.

كما يرى العلماء أن هذه السبيكة قوية جدا، بحيث إذا صنعت منها إطارات لسيارة، فسيمكن عمل 500 دورة حول الكرة الأرضية في منطقة خط الاستواء (طوله 40075 كيلومترا).

المصدر: نوفوستي