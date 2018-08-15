أول روبوت هندي "بشري" يتميز بـ"الإيمان"

يعتقد مهندس برمجيات هندي أن الروبوت الجديد الخاص به يمكن أن يقود البلاد إلى الثورة التكنولوجية القادمة، إذ يدعي أنه الأول من نوعه الذي يتحدث اللغة الهندية ويتميز بالإيمان.

وأنشأ رانجيت سريفاستافا من مدينة رانشي في شمال شرق الهند الروبوت "راشمي"، الذي يتقن اللغة الهندية والبوجبورية والماراثية والإنجليزية، ولا يكلف سوى 50 ألف روبية (700 دولار أمريكي).

وتم تطوير الروبوت "البشري" على مدار عامين، وقد استلهم سريفاستافا ابتكاره من "صوفيا"، أول روبوت في العالم من هذا النوع، وفقا لموقع "The Hindustan Times".

ويستخدم "راشمي" أنظمة التفسير اللغوي والتعرّف على الوجه ما يسمح له بالانخراط في المحادثات بشكل سلس، وأظهرت لقطات فيديو الروبوت وهو يفكر في الحب والروحانيات، حيث يخبر مبتكره أن لديه جانبا روحيا وفكريا.

وقال سريفاستافا إنه ابتكر "راشمي" ليظهر للعالم قدرات الهند في مجال الروبوتات، حيث أنها "تمتلك أيضا قدرات تمكنها من أن تسهم في تقدم العالم الآلي والثورة القادمة".

المصدر: RT