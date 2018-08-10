فيديو مذهل لحركة "عوامل البقاء" داخل خلايانا!

تمكن علماء جامعة تكساس في أوستن من رصد حركة الكروموسومات داخل خلايانا لأول مرة، وهو تطور قد يغدو ذا آثار هامة على دراسة الأمراض الوراثية وصحة الإنسان.

واستخدمت الدراسة التي نُشرت في مجلة الطبيعة، نماذج حاسوبية لتصوير لقطات مذهلة تبين كيفية تحرك الكروموسومات داخل الخلية البشرية. وتمكنت التجربة من إثبات كيفية تجمع المليارات من أزواج الحمض النووي الأساسية DNA، في مساحة شديدة الصغر دون التشابك مع بعضها البعض.

وفحص فريق البحث الجزيء "كروموسوم 5" المرتبط ببعض أشكال سرطان الدم ومرض باركنسون، وكذلك جوانب العقم لدى الذكور. بالإضافة إلى تحليل كروموسوم 10، المرتبط باضطرابات الدم الموروثة "برفيريا"، وورم أرومي دبقي (سرطان دماغ قوي)، ونوع من الصمم الخلقي.

وتبين أن الكروموسومات تغيرت اعتمادا على الخلية، حيث يمكن أن يتحرك كروموسوم 5 في خلية واحدة، بشكل أبطأ ربما من حركته في خلية أخرى.

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وفي الفيديو المصور، يمكن رصد حركة كروموسوم 5، حيث يبدأ مثل قطعة من السلك الرفيع، ثم يصبح أكثر تقاربا قبل أن يتجمع في النهاية على شكل كرة صغيرة.

وقال المعد الرئيسي للدراسة، غوانغ غشي: "وجدنا أن حركة الكروموسومات كانت بطيئة، وتذكرنا بسلوك شبيه بالزجاج. ونعتقد أن هذا الأمر قد يكون ذا عواقب كبيرة على سلوك الخلايا بشكل فردي وجماعي".

كما أوضح المعد المشارك، ديف ثيرومالاي: "بدلا من الهيكل، اخترنا مراقبة الديناميكيات ليس فقط لمعرفة كيفية تجميع هذه الكمية الهائلة من المعلومات الجينية، بل أيضا كيفية التحرك عبر المواقع المختلفة".

وقال العلماء إن إجراء المزيد من الدراسات الهادفة إلى اكتساب فهم أكبر لهذه الحركة، يمكن أن يؤدي إلى طفرة هامة في دراسة الأمراض الوراثية وصحة الإنسان وتحرير الجينات.

المصدر: RT