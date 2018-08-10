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مصر.. العثور على جبن عمره أكثر من ثلاثة آلاف سنة

العلوم والتكنولوجيا

مصر.. العثور على جبن عمره أكثر من ثلاثة آلاف سنة
hutchison
هرم سوزر في سقارة
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عثرت بعثة الآثار من جامعة كاتاني الإيطالية العاملة في منطقة سقارة بالقرب من القاهرة على أقدم جبن في العالم، عمره 3.2 ألف سنة مصنوع من حليب البقر والماعز والأغنام.

وتفيد صحيفة اليوم السابع المصرية، بأن الاكتشاف جرى بالتعاون مع جامعة القاهرة، حيث درس الخبراء البقايا الصلبة لجبن عثر عليه في مقبرة بمنطقة سقارة، وتبين أنه مصنوع أعوام 1290-1213 قبل الميلاد.

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واكتشف الخبراء في الجبن بكتيريا يمكن أن تسبب مرضا كان يعرف في مصر القديمة بـ"حمى البحر الأبيض المتوسط" التي كانت تصيب المواشي والناس.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع سقارة التاريخي القريب من القاهرة يتضمن مقبرة أثرية وفيه هرم زوسر.

ولأن المصريين القدماء كانوا يؤمنون بوجود حياة بعد الموت، كانوا يزودون موتاهم بالأسلحة واللوازم البيتية والمواد الغذائية والمشروبات. وكانت هذه الأشياء توضع مع الميت في القبر ليستفيد منها في "حياته الجديدة".

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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