طلاب مصريون يصممون "سيارة" تعمل بـ"الهواء"!

قامت مجموعة من الطلاب المصريين ببناء مركبة مخصصة لشخص واحد تهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار الوقود وتعزيز الطاقة النظيفة.

وأنشأ الطلاب الجامعيون مركبة شبيهة بسيارات السباق الصغيرة "go-kart"، كجزء من مشروع التخرج، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 40 كلم/ الساعة، ويمكنها السير 30 كلم قبل أن تحتاج للتزود بالطاقة عن طريق الأوكسيجين المضغوط.

Reuters Mohamed Abd El Ghany

Reuters Mohamed Abd El Ghany

Reuters Mohamed Abd El Ghany

ويؤكد الطلاب على قدرة المركبة تحقيق سرعة 100 كلم/ الساعة، وقطع مسافة 100 كلم قبل الحاجة إلى التزود بالطاقة مجددا، ضمن النماذج المستقبلية.

وتكلف المركبة حوالي 18 ألف جنيه مصري، أي حوالي 1000 دولار أمريكي، لصنعها. وقام بتصميم النموذج الأولي طلاب من جامعة حلوان خارج القاهرة.

Reuters Mohamed Abd El Ghany

Reuters Mohamed Abd El Ghany

Reuters Mohamed Abd El Ghany

وقال الطالب محمود ياسر، الذي شارك في تصميم المركبة إن تكلفة التشغيل لن تكون باهظة، "فأنت تستخدم الهواء المضغوط بالأساس، ولا تحتاج إلى دفع ثمن الوقود وأيضا لا تحتاج إلى التبريد".

ويتطلع الفريق الآن إلى الحصول على تمويل لتوسيع المشروع وإنتاج كميات كبيرة من المركبات.

Reuters Mohamed Abd El Ghany

المصدر: ديلي ميل