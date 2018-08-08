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روسيا.. ابتكار مفاعل نووي "أبدي"

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. ابتكار مفاعل نووي
Globallookpress Andrey Pronin/Russian Look
ابتكار مفاعل تووي "أبدي" للغواصات الروسية
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ابتكر علماء روسيا واختبروا مفاعلا نوويا "أبديا"، يستمر عمله طوال مدة خدمة الغواصة النووية دون الحاجة لإعادة الشحن، بحسب تقرير مكتب أفريكانتوف لتصميم الآلات.

وقال الأميرال فياتشسلاف بوبوف، القائد السابق لأسطول الشمال، في تصريح لوكالة نوفوستي معلقا على التقرير: "هذا السؤال المبدئي، له أهمية هائلة للقدرات القتالية لغواصات القوات البحرية الروسية، حيث أن "العملية رقم 1" كما نسميها في أسطول القوات البحرية الروسية، وهي عملية شحن المفاعل النووي بالوقود، تستغرق أكثر من شهر، يتم خلالها سحب الوحدة القتالية من الأسطول". والآن لن تكون هناك حاجة إلى إعادة شحن المفاعل النووي للغواصة، الأمر الذي يزيد من كفاءتها عدة مرات.

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كما يشير التقرير إلى أن اختبارات نموذجية لقلب مفاعل الغواصات النووية من الجيل الرابع تكللت بالنجاح، الأمر الذي يؤكد على نجاعة تجربة تلك المفاعلات الجديدة، وملاءمتها للغواصات.

يذكر أن قلب المفاعل، هو المنطقة التي تجري فيها تفاعلات انشطارية نووية متسلسلة تنشطر فيها ذرات نظائر اليورانيوم أو البلوتونيوم الثقيلة بغرض توليد الطاقة.

المصدر: لينتا. رو

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