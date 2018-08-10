روسيا تعدل مروحية "Mi-26" الأكبر في العالم!

أعلن كبير المصممين في شركة "مروحيات روسيا"، إيغور سيتشيف، أن روسيا ستبدأ العام المقبل بإنتاج جيل جديد من مروحيات "Mi-26" العملاقة.

وفي مقابلة مع موقع "تاس"، قال سيتشيف: "من المفترض أن ننتهي العام المقبل من إجراء جميع الاختبارات على مروحية (Mi-26T2V) المعدلة، لنبدأ بإنتاجها على نحو واسع لصالح وزارة الدفاع الروسية".

وأوضح الخبير أن "النماذج الأولية من هذه المروحيات موجودة الآن في مصنع ميل الروسي، وتخضع حاليا لبعض الاختبارات، ومن المفترض أن تقلع في أولى رحلاتها الاختبارية، في أغسطس الجاري، وبعدها ستسلم إلى معهد وزارة الدفاع لتخضع لاختبارات إضافية".

يذكر أن "Mi-26" الروسية تعتبر أكبر مروحية في العالم، وصممت لتنقل 20 طنا من الحمولة، أو 82 مظليا بأسلحتهم وعتادهم الكامل.

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تستخدم هذه المروحيات حاليا في العديد من البلدان لأغراض النقل العسكري، وحتى في حالات الإنقاذ وإخماد الحرائق.

المصدر: تاس