فيديو يكشف ما يحصل لدى حدوث انهيار جليدي "قاتل"!

كشفت محاكاة رقمية ثلاثية الأبعاد عن ما يحدث حقيقة عند حدوث الانهيار الجليدي، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

ويمكن أن يكون لهذه المحاكاة تأثير كبير على كيفية عمل فرق الإنقاذ الجبلية، وكيفية إدارة المناطق المعرضة للانهيارات الجليدية.

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وقال يوهان غاومي، الباحث في مختبر علوم الغلاف الجليدي في كلية ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE: "لقد أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن الثلج في هذا النوع من الانهيارات الجليدية، يبدو وكأنه صلب وسائل في الوقت نفسه".

وفي العام الماضي، قضى غاومي عدة أشهر في جامعة كاليفورنيا بولاية لوس أنجلوس (UCLA)، حيث عمل مع خبراء النماذج ثلاثية الأبعاد الذين شاركوا مهندسي ديزني في التصميم العام، لمحاكاة الثلج في فيلم "Frozen".

ويقول الباحثون إن "الانهيار الجليدي هو حدث معقد للغاية، مع ظهور عدد لا يحصى من المتغيرات المادية، ابتداء من الوقت الذي يبدأ فيه الانهيار الجليدي حتى ينتهي".

وجمعت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Communications، بين خبرات علماء الرياضيات وخبرات غاومي العلمية.

وتمكن علماء الرياضيات من زيادة دقة محاكاة الثلج، بفضل معرفة غاومي العميقة والبيانات الصادرة التي تم جمعها وتحليلها من قبل الباحث، أليكس فان هيروينين، المعد المشارك في الدراسة.

واستعار الباحثون تقنية تعرف باسم "أسلوب النقاط المادية"، والتي تستخدم لتحليل كيفية تصرف المواد المتحركة، حيث لم يسبق تطبيقها في دراسة الانهيار الجليدي.

ويقول غاومي إنه "بالإضافة إلى تعميق معرفتنا بكيفية حركة الثلج، فإن هذا المشروع قد يجعل من الممكن تقييم الحجم المحتمل للانهيار الجليدي". كما يمكن تطبيق المحاكاة في الفنون، وخاصة في أفلام الرسوم المتحركة.

المصدر: ديلي ميل