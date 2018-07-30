الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشخصيتك بنظرة إلى عينيك!

كشف باحثون أستراليون أن الذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بشخصية الإنسان بمجرد النظر إلي عينيه.

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ويقول الباحثون إن خوارزميات التعلم الآلي تتعرف على أهم 4 سمات شخصية من أصل 5 وهي: العصبية والانفتاح والوفاق والضمير، اعتمادا على الحركات الدقيقة للعيون.

ويشير الباحثون إلى أن هذه التقنية يمكن أن تحدث ثورة في كيفية تواصلنا مع الآلات. ويوضح الدكتور، توبياس لويتشر، من جامعة جنوب أستراليا أن "النتائج يمكنها بالتأكيد تحسين التفاعل بين الإنسان والآلة"، ومع ذلك، فإن أجهزة الكمبيوتر والحواسيب اليوم لا تمتلك علم الاجتماع، لذلك فهي لا تستطيع التكيف مع الإشارات غير اللفظية.

وأضاف لويتشر قائلا: "هذا البحث يوفر فرصا لتطوير الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر بحيث تصبح أكثر طبيعية، وأفضل في تفسير الإشارات الاجتماعية البشرية".

وأجرت البحث جامعة جنوب أستراليا بالشراكة مع جامعتي شتوتغارت وفلندرز ومعهد ماكس بلانك للمعلوماتية في ألمانيا. وتستخدم هذه الأبحاث أحدث خوارزميات تعلم الآلة لإثبات وجود صلة بين الشخصية وحركات العين.

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وتتبع الباحثون حركات أعين 42 مشاركا أثناء قيامهم بمهام يومية في المحيط الجامعي، بواسطة نظارات ذكية، ثم قاموا بعد ذلك بتقييم سمات شخصياتهم باستخدام استبيانات.

ووجد الباحثون أن العصبيين عادة ما كانوا يرمشون أسرع، في حين أن الذين كانوا منفتحين على تجارب جديدة حركوا أعينهم أكثر من جانب إلى آخر.

أما الذين لديهم مستويات عالية من الضمير، فلديهم تقلبات أكبر في حجم مقلة العين، بينما يمضي المتفائلون وقتا أقل في النظر إلى المنبهات العاطفية السلبية (مثل صورة سرطان الجلد) مقارنة بالأشخاص المتشائمين.

المصدر: ديلي ميل