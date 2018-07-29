"أنتسير".. أحدث مدرعات الجيش الروسي البرمائية

تنتمي مدرعة "أنتسير" التي صممها المهندسون الروس إلى المدرعات البرمائية الهجومية، وتتميز بمواصفات متقدمة تجعل منها عربة فعالة في ساحات القتال.

ويرى الخبراء أنه بالإمكان استخدام المدرعة من قبل قوات الأمن المختلفة، ناهيك عن الوحدات الخاصة للجيش الروسي.

وتتميز العربات بخصائص عديدة، أهمها قدرتها على حمل رشاش ثقيل أو منظومة صاروخية مضادة للدبابات.

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كما تتمتع العربة بأبعاد صغيرة، حيث بلغ طولها 4 أمتار، عرضها 2.1 متر، ارتفاعها 1.85 متر فقط. أما المسافة بين قعرها وسطح الطريق فلا تتجاوز 35 سنتيمترا. وبلغ وزنها 4200 كيلوغرام، مع العلم أنها قادرة على نقل حمولة تقدر بـ800 كيلوغرام.

ويولد محرك العربة قوة 180 حصانا، ما يمكّنها من السير في الطريق المعبدة بسرعة 130 كيلومترا في الساعة. وتجتاز العربة الأراضي الوعرة أيضا، حيث يمكنها اجتياز العوائق بزاوية انحدار تبلغ 35 درجة. أما سرعة سير العربة في الماء فتبلغ 7 كيلومترات. كما زودت بخزان وقود يكفيها لقطع مسافة 800 كم.

المصدر: سلاح روسيا