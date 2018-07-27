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حموضة المحيطات تحطم رقما قياسيا لم تشهده منذ 14 مليون سنة

العلوم والتكنولوجيا

حموضة المحيطات تحطم رقما قياسيا لم تشهده منذ 14 مليون سنة
pexels-Sean JOHNSTON
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يعتقد علماء بريطانيون أن حموضة المحيطات العالمية ستحطم قريبا الرقم القياسي الذي سجلته منذ 14 مليون سنة.

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ونشرت مجلة "Earth and Planetary Science Letters" أن ارتفاع الحموضة القياسي الجديد، سيؤدي إلى هلاك الشعب المرجانية في محيطات العالم.

واستعاد الخبراء تاريخ حموضة المحيطات على مدى 22 مليون سنة مضت، للتنبؤ بمستوى الحموضة التي ستصل في عام 2100 إلى 7.8، وتعد هذه القيمة برأي العلماء رقما قياسيا جديدا لم تعرفه المحيطات منذ 14 مليون سنة.

وترتفع حموضة المحيطات بسبب تزايد مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وذوبانه تدريجيا في مياهها.

المصدر: إزفيستيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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