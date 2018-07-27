// 26.06.2018 по тикету 15478
حموضة المحيطات تحطم رقما قياسيا لم تشهده منذ 14 مليون سنة
pexels-Sean JOHNSTON
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يعتقد علماء بريطانيون أن حموضة المحيطات العالمية ستحطم قريبا الرقم القياسي الذي سجلته منذ 14 مليون سنة.
ونشرت مجلة "Earth and Planetary Science Letters" أن ارتفاع الحموضة القياسي الجديد، سيؤدي إلى هلاك الشعب المرجانية في محيطات العالم.
واستعاد الخبراء تاريخ حموضة المحيطات على مدى 22 مليون سنة مضت، للتنبؤ بمستوى الحموضة التي ستصل في عام 2100 إلى 7.8، وتعد هذه القيمة برأي العلماء رقما قياسيا جديدا لم تعرفه المحيطات منذ 14 مليون سنة.
وترتفع حموضة المحيطات بسبب تزايد مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وذوبانه تدريجيا في مياهها.
المصدر: إزفيستيا
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