استئناف تصميم مدرعة "الذئب" للجيش الروسي

استأنفت الشركة الصناعية العسكرية الروسية العمل على تصميم وتصنيع أسرة المدرعات الخفيفة من طراز "فولك" (الذئب).

وقال ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن وحدات الجيش تسلمت نماذج أولية لاختبارها.

وأشار الناطق إلى أن مدرعة "الذئب" كشف عنها لأول مرة عام 2010، حيث عرضت نسخة شاحنة مكشوفة للمدرعة ونسخة أخرى مزودة بقسم الأفراد.

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وقد سجلت آنذاك بعض الملاحظات فيما يتعلق بتصميم العربة. وعرض عام 2015 نموذج مطور لها، ازداد فيه ارتفاع وسعة قسم الأفراد.

يذكر أنه كان من المخطط لإطلاق عربات "الذئب" على أساس منصة خفيفة واحدة يمكن استبدال الأقسام التي تنصب عليها، الأمر الذي يميّزها عن مدرعة "تيغر" (النمر)، التي صنعت كقطعة واحدة لا يمكن تغيير تصميمها.

المصدر: سلاح روسيا