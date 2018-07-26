 
مباشر

استئناف تصميم مدرعة "الذئب" للجيش الروسي

العلوم والتكنولوجيا

استئناف تصميم مدرعة
Youtube
مدرعة "الذئب"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkdp

استأنفت الشركة الصناعية العسكرية الروسية العمل على تصميم وتصنيع أسرة المدرعات الخفيفة من طراز "فولك" (الذئب).

وقال ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن وحدات الجيش تسلمت نماذج أولية لاختبارها.

وأشار الناطق إلى أن مدرعة "الذئب" كشف عنها لأول مرة عام 2010، حيث عرضت نسخة شاحنة مكشوفة للمدرعة ونسخة أخرى مزودة بقسم الأفراد.

إقرأ المزيد
شاهد العربات المدرعة "تيغر" و"باترول" و"أورال" في الساحة الحمراء

وقد سجلت آنذاك بعض الملاحظات فيما يتعلق بتصميم العربة. وعرض عام 2015 نموذج مطور لها، ازداد فيه ارتفاع وسعة قسم الأفراد.

يذكر أنه كان من المخطط لإطلاق عربات "الذئب" على أساس منصة خفيفة واحدة يمكن استبدال الأقسام التي تنصب عليها، الأمر الذي يميّزها عن مدرعة "تيغر" (النمر)، التي صنعت كقطعة واحدة لا يمكن تغيير تصميمها.

المصدر: سلاح روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا