 
مباشر

روبوت بحجم الخلية لفحص جسم الإنسان!

العلوم والتكنولوجيا

روبوت بحجم الخلية لفحص جسم الإنسان!
Polska Agencja Prasowa-© RAFAL GUZ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkdm

طور خبراء معهد مساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا أجهزة روبوتية مستقلة لا تتجاوز أبعادها أبعاد الخلية الحية.

إقرأ المزيد
"صرصور روبوت" يتحدى نظيره الطبيعي! "صرصور روبوت" يتحدى نظيره الطبيعي! (فيديو)

وأكد مهندسو المعهد أن الروبوتات لا تحتاج لشحن لأنها مبنية على أشباه الموصلات الضوئية التي تحول الضوء إلى طاقة كهربائية، تكفيها لعمل الأنظمة الإلكترونية الدقيقة وتخزين البيانات.

ويمكن استخدام الروبوتات في مجالات عديدة كدراسة جسم الإنسان وتشخيص حالة خطوط أنابيب النفط والغاز، وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى أجهزة دقيقة.

ويأمل الباحثون في أن تمهد الروبوتات الطريق للأجهزة الدقيقة لتشخيص الأماكن التي يصعب الوصول إليها كالجهاز الهضمي للإنسان وفي مجالات النفط والغاز.

ويعد مبدأ استخدامها بسيط للغاية، حيث يمكن إطلاقها من الطرف الأول للجسم أو الوعاء الذي يجب فحصه، وتلقيها من الطرف الآخر ومن ثم تحليل البيانات التي جمعتها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف تصوت لأفضل لاعب في العالم؟