بمشاركة دولة عربية.. روسيا تنظم سباق بياتلون الدبابات

صرح ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية بأن دبابات الفريق الروسي في بياتلون الدبابات ستكون زرقاء اللون، خلال السباقات الممتدة من 28 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وقال الناطق في حديثه لوكالة "تاس" الروسية إن الألوان تحدد حسب نتائج القرعة، والتي كشفت عن أن المنتخب الروسي سيشارك في السباق الثالث، في 29 يوليو الجاري. كما جمعت القرعة الفريق الروسي مع طاقمي الدبابات الإيراني والصربي للمنافسة في المجموعة نفسها.

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وشارك في مراسم سحب القرعة ممثلون عن 21 فريقا باستثناء أنغولا ونيكاراغوا، إذ سيحضر الفريقان إلى موسكو في وقت لاحق، وسينضم أحدهما إلى السباق في مجموعة الفريق الروسي.

وسيفتتح سباق الدبابات الأول فريق أوغندا راكبا دبابات خضراء اللون وفريق كازاخستان بالدبابات الزرقاء، وفريق الصين بمركبات حمراء، أما فريق الكويت فسيستخدم دبابات صفراء. وفي اليوم الثاني، سيقام سباق الدبابات بمشاركة فرق أذربيجان والهند وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

وقد أعدت قيادة فرقة الدبابات الروسية "تامانسكايا" 90 دبابة من طراز "تي-72" للفرق المشاركة في سباقات بياتلون الدبابات. فيما سيشارك الفريقان الصيني والبيلاروسي بدبابات محلية الصنع.

يذكر أن سباقات بياتلون الدبابات تقام للمرة السادسة، وازداد عدد الفرق المشاركة فيها منذ انطلاقها من 4 إلى 23 فريقا.

المصدر: تاس