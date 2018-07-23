 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: نشطاء الخوذ البيضاء بإجلائهم من سوريا كشفوا عن جوهرهم وأظهروا نفاقهم للعالم

مصر تعوم على بحر من الآثار

العلوم والتكنولوجيا

مصر تعوم على بحر من الآثار
moodboard-©
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjy3

أكد العالم ووزير الآثار المصري السابق، زاهي حواس، أنه لم يكتشَف إلى الآن سوى 30% فقط من الآثار المصرية، و70% من المعالم الأثرية ما تزال مدفونة تحت الأرض.

وقال حواس في حديث لقناة إم بي سي مصر، إن "الكثير من المواطنين عندما يكتشفون آثارا تحت منازلهم يقومون بكسرها أو دفنها خوفا من أن يتم طردهم من منازلهم وهذا تصرف خاطئ".

إقرأ المزيد
تابوت الإسكندرية الإعلان عن محتويات "تابوت الإسكندرية الغامض"

وأشار العالم المصري إلى أن جميع الاكتشافات الأثرية في الإسكندرية في السنوات الأخيرة عثر عليها عن طريق الصدفة. ويوافق العديد من العلماء على أن قبر الاسكندر المقدوني موجود في مكان ما تحت الأرض في الإسكندرية، ومن المرجح أن يكتشف أثناء بناء منزل أو حصول هبوط في أساس منازل قديمة، كما حصل مؤخرا عند العثور على التابوت الأسود الذي أحدث ضجة كبيرة.

وأكد حواس على أن مصر اليوم تقع فوق الكثير من الآثار المصرية القديمة. وطالب بضرورة سن قانون جديد للآثار يحصل بموجبه الشخص الذي يعثر على كشف أثري على مبلغ من المال، يوازي قيمة الكشف وذلك كوسيلة ناجعة لمنع تهريب أو تخريب الآثار.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا