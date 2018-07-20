العثور على رفات "ساحرة" عمرها 1600 عام

يزخر التاريخ بقصص إعدام نساء يشتبه بممارستهن السحر الأسود، ويعتقد علماء الآثار الآن أنهم عثروا على بقايا "ساحرة"، دفنت واضعة يديها خلف ظهرها.

ومن غير المعروف كيف لقيت المرأة حتفها، وهي من مستوطنة "تشيرنياخوف" (أوكرانيا في العصر الحديث) التي ظهرت من القرن الثالث إلى الرابع.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء في المتحف الوطني الأوكراني التاريخي أن الرفات لشخص "مختلف" عن أقرانه، لأنها دفنت نفسها لوحدها ووجهها للأسفل.

واكتشفت الجثة في منطقة ريفية بالقرب من قرية "Legezino"، ويعتقد بأنها بقايا امرأة غامضة، يعود تاريخها إلى أكثر من 1600 عام.

وتكشف الصور التي نشرها فريق التنقيب أن معدات الجنازة مثل الأواني والأطباق التي توجد عادة في ثقافة "Chernyakhov"، كانت غائبة عن موقع القبر، ما دفعهم للاعتقاد بأنها ربما كانت منبوذة من مجتمعها أو أنها قد تكون "ساحرة".

كما عثر في موقع الحفر على بقايا منزلين يعتقد أنهما شيدا منذ حوالي 6000 عام.

المصدر: RT