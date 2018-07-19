جبل جليدي ضخم يقترب من قرية نائية في غرينلاند وينذر بكارثة

غيّر الجبل الجليدي العائم قبالة سواحل غرينلاند وجهته وتحول بشكل مفاجئ نحو قرية نائية تدعى "Innaarsuit".

وأصدرت وكالة الفضاء الأوروبية صورة التقطت هذا الأسبوع، تظهر الجبل الجليدي العملاق قبالة سواحل القرية، وقد تم إجلاء العشرات من سكان القرية إلى مناطق مرتفعة الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف من أن يتكسر الجبل الجليدي البالغ وزنه 11 مليون طن، وينتج موجات ضخمة تكفي لغمر المباني المنخفضة.

Big iceberg, tiny village: a huge iceberg, captured here by #Sentinel2, drifted perilously close to the west #Greenland coast causing fears that if breaks up, waves could swamp the village of Innaarsuit. ℹ️ https://t.co/0SnWiQe85vpic.twitter.com/0LurXovdLi — ESA EarthObservation (@ESA_EO) July 17, 2018

وتظهر الصورة التي التقطتها الأقمار الاصطناعية "Sentinel-2" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، العديد من الجبال الجليدية الكبيرة الأخرى في المنطقة المجاورة.

وعلى نحو منفصل، نشر موقع "KNR" في غرينلاند، فيديو تم تصويره من قبل أحد السكان المحليين، يدل على توجه الجبل الجليدي نحو القرية.

وذكر موقع "KNR" أن الرياح القوية وارتفاع المد والجزر، نقل الجبل الجليدي نحو الشمال، بعيدا عن المرفأ، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي حين أن مشاهد الجليد تعتبر شائعة نسبيا في غرينلاند، إلا أن وكالة الفضاء الأوروبية تقول إن هذا المشهد يعتبر "الأكبر في الذاكرة".

Ooof, look at the bobbing of the Greenland iceberg as it drifts by Innaarsuit ~7 secs in (video credit seems to be to an Oline Neilsen - but it isn't mine) pic.twitter.com/JWGd8kWsx3 — Dave Ashmore (@david_w_ashmore) July 17, 2018

Greenland village on high alert as 'massive' iceberg looms Residents in Innaarsuit are on standby for evacuation because a giant iceberg is looming over the island community in northwestern Greenland.

The iceberg is so big it's grounded on the sea floor. pic.twitter.com/9NDpL39zIq — Brandi Saari (@brandilmelb) July 14, 2018

وهناك مخاوف حاليا من أن الأمواج الناجمة عن الجبل الجليدي قد تغلق إمدادات الطاقة في القرية، لأن محطة الطاقة المحلية تقع على الساحل مباشرة، ولكن وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، فإن الرياح القوية من الجنوب قد تدفع الجبل نحو الشمال وتبعده عن القرية النائية.

An 11-million ton iceberg has been lurking on the western coast of Greenland 🇬🇱, threatening a small settlement called Innaarsuit. The EMS was activated to monitor the iceberg at 5-day intervals. See the first maps delivered here:https://t.co/xKThkmTfVgpic.twitter.com/ABJrYKg3By — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 17, 2018

Iceberg Towers over Greenland Village: In July 2018, an iceberg weighing 11 million tons parked just offshore of Innaarsuit, a small island village in northwestern Greenland. #Landsat via @NASAEarthhttps://t.co/lIyVPUM2Dm@USGSLandsatpic.twitter.com/IOr8JHcy9D — NASA Landsat Program (@NASA_Landsat) July 18, 2018

وفي 22 يونيو الماضي، انفصلت كتلة جليدية ضخمة عن Helheim، أكبر الجبال الجليدية في غرينلاند، وبدأت في قطع نهر هيلهيد الجليدي في الساعة 11:30 مساء، واستغرق الحدث حوالي 20 دقيقة لتنفصل الكتلة عن الجبل الضخم.

ووثق العلماء حدث "الولادة" هذا في فيديو قصير، يدل على أن جبل الجليد الضخم يتكسر وينفجر من تلقاء نفسه، وهذا يعد أمرا مهما للمحاكاة، لأن مثل هذه المعلومات تساعد على تحديد ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي.

وقالت دينيس هولاند، التي صوّرت الحدث: "كلما كان فهمنا للأمور بشكل أفضل، تمكنا من إنشاء محاكاة أكثر دقة للمساعدة في التنبؤ والتخطيط للتغير المناخي".

المصدر: ديلي ميل