اللحوم الاصطناعية في الأسواق قريبا!

تلقت شركة "Mosa Meat‎" الهولندية تمويلا بلغ حوالي 10 ملايين دولار لإنتاج لحوم البقر الاصطناعي لمطاعم الهامبورغر بكميات تجارية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن باحثي "Mosa Meat"، حققوا إنجازا لشركتهم انتظروه طويلا في إنتاج اللحوم الاصطناعية ودخولهم سوق المواد الغذائية في وقت مبكر من عام 2021. وستكون المطاعم أول زبائنهم في هذا المجال.

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وتعد طريقة إنتاج اللحوم الاصطناعية بسيطة للغاية، بحسب العلماء، حيث يتم تكوين الهيكل العام لقطعة اللحم بداية الأمر عن طريق جمع خلايا جذعية من الأنسجة العضلية للأبقار العادية، ثم تزرع الخلايا القادرة على التجدد (الانقسام والتكاثر) في محلول من المواد المغذية.

وابتكر العلماء هذه التقنية، بداية الأمر، لتحضير وجبات رواد الفضاء، لكنها جذبت انتباه المستثمرين لاستخدامها في إنتاج كميات من اللحوم لأسواق الأطعمة.

وأشار الباحثون إلى أن هذا المنتج سيصبح مألوفا للناس في الأسواق التجارية للحوم في العالم، بعد أن يجتاز كل مراحل التصديق من الجهات المختصة، كما يمكن إنتاج لحم دجاج بهذه الطريقة أيضا.

المصدر: لايف. رو