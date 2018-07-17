روسيا تختبر مروحية خفيفة واعدة

انطلقت في معهد "تساهي" للديناميكا الجوية الاختبارات الديناميكية لأول نموذج تجريبي من مروحية "VRT500" الروسية الخفيفة.

وقال مدير عام مكتب تصاميم "في آر-تكنولوجيا"، ألكسندر أوخوتكو، إن الاختبارات الديناميكية تعد خطوة مهمة على طريق تطوير المشروع لأن كل أجزاء المروحية تخضع لاختبار متانتها.

وستصبح "VRT500" بالنسبة لشركة "مروحيات روسيا" أول نسخة ضمن أسرة مروحيات خفيفة (بوزن حتى طنين)، تشكل حصة 18% من سوق المروحيات العالمية. وتأمل الشركة بأن تشغل بحلول عام 2035 نسبة 35% في سوق المروحيات الخفيفة.

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وتم الكشف عن أول نموذج للمروحية في معرض "2018-Helirussia"، حيث تتميز بخصائص عدة أهمها وزنها الذي يبلغ 1.6 طن، كما أنها تتسع لـ 6 أشخاص أو تحمل 730 كيلوغراما من الحمولة المفيدة. وبمقدورها أن تحلق بسرعة 250 كيلومترا في الساعة.

وقال مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغيتسكي، إن المروحية ستقوم بأول تحليق لها عام 2019، وينطلق إنتاجها الصناعي عام 2021.

ويفترض أن تطلق نسخ مختلفة منها: مروحية للركاب وأخرى متعددة المهام ومروحية شحن ونسخة للتدريب وأخرى تخصص للإسعاف والإجلاء.

المصدر: سلاح روسيا