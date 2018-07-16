اختبار نموذج جديد من طائرة "إن-148" في روسيا

شهد مصنع "فورونيج" للطائرات اختبارا جويا لأنظمة طيران النموذج الـ14 من طائرة "إن-148" الروسية الجديدة.

وقال مصدر في المصنع لوكالة "فيستي-فورونيج" المحلية الروسية إن برنامج الاختبارات الجوية يتضمن فحص أجهزة التحكم بالطائرة على مختلف الارتفاعات، وقدرتها على الهبوط الاضطراري باستخدام محرك واحد فقط.

وأشار المصدر إلى أن المصنع كان قد وقع عام 2013 مع وزارة الدفاع الروسية اتفاقية تسليم 15 طائرة من هذا النوع.

وحسب ما أوردته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن 9 طائرات من طراز "إن-148" دخلت الخدمة في فرقة الطائرات الثامنة التابعة للقوات الخاصة.

يذكر أن "إن-148" هي طائرة ضيقة الهيكل قصيرة المدى، يمكن أن تحلق إلى مسافة تتراوح بين 2 و5 آلاف كيلومتر، ويمكنها الهبوط في مطارات ترابية. وتبلغ سرعتها الاقتصادية 800-870 كيلومترا في الساعة.

المصدر: سلاح روسيا