العلماء اكتشفوا ما كان يأكله الناس قبل خمسة آلاف سنة

أجرت مجموعة من العلماء، من مركز الأبحاث الإيطالي Eurac Research، دراسة وتحاليل لمحتويات معدة المومياء، أوتزي، البالغة من العمر 5300 سنة .

وأوتزي، هو رجل الثلج أو رجل الجليد - وهي أسماء أعطيت لمومياء رجل حُفظت بشكل طبيعي في الجليد منذ العصر النحاسي (حوالي3400 ق.م) في أعالي جبال الآلب، على الحدود بين النمسا وإيطاليا.

وسمحت الدراسة، التي نشرت في مجلة Current Biology ، بتحديد الوجبة الأخيرة، لصاحب المومياء. وبواسطة التحاليل العلمية واستخدام الأجهزة الحديثة، تمكن العلماء من العثور في جسم المومياء، على بقايا السرخس السام، ولحم الماعز الطازج أو المجفف، ولحم الغزلان والحبوب.

ونقلت BBC، عن الدكتور فرانك ميكسنر الذي شارك في الدراسة، قوله:" على ما يبدو كان صاحب المومياء يتناول كميات كبيرة من المواد الدهنية. ويمكن التأكيد أن نسبة الدهون الحيوانية في معدته تبلغ 46%".

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ويرى العلماء، أن سبب تناول الدهون بهذه النسبة العالية، يعود إلى ضرورة تجديد طاقة الجسم باستمرار لكي يتمكن صاحبه من ممارسة الصيد.

وقال ميكسنر، إن دهن الماعز يشكل النسبة الكبرى من محتويات معدة المومياء. ومن الصعب تخيل كيف كان طعم هذه الدهون في تلك الحقبة ... مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يكن يستخدم آنذاك ملح الطعام.

وتؤكد الدراسة، أن صاحب المومياء، تناول وجبته الأخيرة، قبل أن يموت بفترة تمتد من 30 دقيقة إلى ساعتين.

ويرى العلماء، أن أوتزي، مات وعمره في حدود 45 عاما نتيجة عراك مع أبناء جلدته. وتم العثور على المومياء المذكورة في عام 1991 مطمورة في ثلوج جبال الألب، وهي تعتبر من أقدم المومياوات في التاريخ.

المصدر: نوفوستي