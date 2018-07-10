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الكويت و"هواوي" نحو إنشاء مدن ذكية

العلوم والتكنولوجيا

الكويت و
You-Tube: Huawei
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وقعت الكويت مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي" الصينية، تهدف إلى إنشاء مدينتين ذكيتين وكذلك ميناء ذكي في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وقال رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، سالم الأذينة، إن الكويت وقعت المذكرة مع شركة هواوي بهدف تطبيق استراتيجية المدن الذكية بشكل عملي على أراضيها.

وتنقسم المذكرة إلى أربع مراحل، وهي: وضع شبكات البنى التحتية وأمن المعدات والشبكات الافتراضية والتحول الرقمي للصناعات المختلفة، بالإضافة إلى مركزية إدارة المدن.

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كما أشار الأذينة إلى أن تطبيق المدن الذكية سيشمل مدينة الحرير والجزر، وسيشكل ميناء مبارك انطلاقة تجريبية لمشاريع المدن الذكية في البلاد. كما أكد المسؤول الكويتي أن شركة "هواوي" تتحمل تكلفة الاستشارات في تحويل ميناء مبارك إلى "ميناء ذكي".

ووقعت المذكرة خلال زيارة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي تم خلالها توقيع سبع اتفاقيات مشتركة بين حكومتي البلدين.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية + تويتر

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