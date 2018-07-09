"السمكة الذهبية".. الغواصة السوفيتية الأسرع في العالم!

كشف موقع وزارة الدفاع الروسية مؤخرا بعض الأسرار عن غواصة "К-162" السوفيتية الملقبة بالسمكة الذهبية، والتي صنفت كأسرع غواصة في العالم.

وحطّمت هذه الغواصة رقما قياسيا في الحركة تحت الماء بسرعة لم تصل إليها غواصة حربية كبيرة حتى اليوم، عندما تمكنت عام 1970 من الوصول إلى سرعة 44.7 عقدة بحرية (نحو 82.78 كلم/ساعة) لتصبح بذلك أسرع غواصة في العالم.

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وتشير المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية إلى أن الغواصة تمكنت من الوصول إلى تلك السرعة بفضل تصميمها الفريد ومحركاتها التي لم يكن لها مثيل آنذاك، والأهم من ذلك هيكلها المتين والخفيف الذي صنع من معدن التيتانيوم، والذي جعل منها أول مركبة بحرية مصنوعة من هذا المعدن أيضا.

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وصممت هذه الغواصة بهيكل طوله 106 أمتار، وعرض 14.5 متر، وتتسع لطاقم من 85 شخصا، كما زودت بـ 10 صواريخ مجنحة من نوع "أميسيت" المضادة للسفن وحاملات الطائرات والقادرة على الانطلاق نحو أهدافها من عمق 30 مترا تحت الماء، بالإضافة إلى 4 حجرات لإطلاق الصواريخ مزودة بـ 12 طوربيدا، بالإضافة إلى العديد من أجهزة التشويش والرصد الراداري المعقدة.

المصدر: لايف. رو