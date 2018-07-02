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روسيا تختبر نموذجا مطورا من مروحية "كا-62" (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر نموذجا مطورا من مروحية
شركة "مروحيات روسيا"
مروحية "كا-62"
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أدخل مهندسو الطيران الروس بعض التعديلات على تصميم مروحية "كا-62" الروسية، قبل إخضاعها لأول اختبار طيران.

وقال ناطق باسم شركة "مروحيات روسيا" إن اختبار أول نموذج تجريبي للمروحية بدأ، في مايو عام 2017، ثم أدخل مهندسو شركة "بروغريس" المصنعة للمروحية بعض التعديلات عليها، بما في ذلك تغيير تصميم دفتها وريش ذيلها وأجهزة نقل الحركة.

وأضاف الناطق قائلا إن مروحية "كا-62" المطورة ستحصل على ترخيص بالتحليق في نهاية عام 2018، في حال نجاح الاختبارات الجوية القادمة.

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يذكر أن مروحية "كا-62" مخصصة لنقل الركاب والحمولة. كما يمكنها أن تنفذ دوريات جوية ومهام الأرصاد البيئية. وبمقدور المروحية أيضا القيام بأعمال البحث والإنقاذ في المناطق الجبلية وذلك بفضل ارتفاع تحليقها.

ومن مميزات المروحية استخدام المواد المركبة والزجاج البلاستيكي والمواد البلاستيكية الكربونية والعضوية وكذلك سبائك الألومنيوم والفولاذ والتيتانيوم في تصميمها.

المصدر: سلاح روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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