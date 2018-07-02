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"الروبوت التنين" القادر على تغيير شكله ذاتيا (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

Gettyimages.ru Monty Rakusen
"الروبوت التنين" القادر على تغيير شكله ذاتيا
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كشف باحثون يابانيون عن روبوت داخلي يسمى "دراغون" (التنين) يتميز بقدرته على أداء حركات متعددة في الهواء.

وعادة، لا نشهد وجود العديد من الروبوتات الداخلية بسبب بعض القيود، بما في ذلك إطارات الأبواب والنوافذ والأثاث.

ولكن الروبوت "دراغون" يواجه هذه المخاطر من خلال امتلاك تكنولوجيا تتيح إمكانية تغيير شكله، استنادا إلى قيود المساحة المحيطة.

ويتكون ذيل هذا الروبوت من سلسلة من الوحدات المتصلة مع وحدات دفع المروحة، وفقا لموقع IEEE. ويتم تشغيل "دراغون" من قبل Intel Euclid، كما يحصل على الطاقة بواسطة بطارية لمدة تصل إلى 3 دقائق من وقت التشغيل.

ويتكون النموذج الأولي الظاهر في الفيديو من 3 وحدات، ولكن المصممين يقولون إنه سيُزود بـ 12 وحدة مترابطة فيما بعد.

ويأمل الباحثون في تحويل الروبوت إلى نوع من "ذراع الطيران"، الذي يمكن أن يتحول إلى أشكال مختلفة، ولكنه يتفاعل أيضا مع العالم من حوله عبر "قاطع مزدوج" على كلا الطرفين.

المصدر: ديلي ميل

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