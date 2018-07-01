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صاروخ "بولافا" يدخل الخدمة في الجيش الروسي

العلوم والتكنولوجيا

صاروخ
المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية
إطلاق صاروخ "بولافا"
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أكد مصدر في الصناعة الحربية الروسية أن صاروخ "بولافا، آر-30" الباليستي العابر للقارات دخل في خدمة البحرية الروسية، عقب نجاح اختباراته التي أجريت العام الجاري.

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وفي حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، أشار المصدر إلى أن قيادة البحرية الروسية وقعت الوثائق اللازمة، واتخذت قرارا نهائيا بتسلم صاروخ "بولافا".

وأطلقت غواصة "يوري دولغوروكي" الاستراتيجية النووية الروسية، في 26 يونيو الجاري، عدة صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "بولافا" من بحر بارنتس، لتصيب بنجاح أهدافا افتراضية في ميدان "كورا" التدريبي الواقع في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

يذكر أن معهد موسكو للآليات الحرارية تولى تصميم وتصنيع صاروخ "بولافا" الذي يبلغ مدى إطلاقه 8 آلاف كيلومتر، ليستخدم في الغواصات الاستراتيجية من مشروع "بوريه 955".

المصدر: لينتا. رو

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