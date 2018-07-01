تراجع هائل في أعداد النحل يهدده بالانقراض!

كشفت دراسة أجراها باحثون من الجامعة الشمالية الغربية في مدينة إيفنستون الأمريكية عن تقلص سريع لعدد أسراب النحل البري والأليف في القارات جميعها باستثناء القطب الجنوبي.

وحذر الباحثون من أن ارتفاع درجات حرارة خلايا النحل بسبب الاحتباس الحراري سيؤدي إلى انقراض جماعي لتلك الحشرات في كل القارات، خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وقال الباحث بول كارادونا، إن "مستقبلا كهذا يخيفنا، علما بأن كمية النحل البري انخفضت خلال 5-10 أعوام مضت بنسبة 25-30%. أما النحل الأليف فتقلص في الولايات المتحدة عام 2015 إلى النصف".

وأشار العالم إلى أسباب أخرى تضر بالنحل، ومنها القراد الذي ينشر فيروسات تشوّه أجنحة الحشرات، ومبيدات الآفات، ومتلازمة غامضة تسبب انهيار مستوطنات النحل.

إقرأ المزيد

ومن أجل فهم الدور الذي يلعبه المناخ في اختفاء النحل، أنشأ العلماء خلايا نحل صغيرة ووضعوها في منطقة جبلية تتميز بمناخ جاف، في ولاية أريزونا الأمريكية، في مكان اختفت فيه أسراب من النحل البري.

وقال العالم إن النحل لم يسترح ولم يتمكن من النوم، لذلك أحرق احتياطياته الغذائية كلها، وحل الربيع وهو ضعيف جدا.

وتدعم هذه الدراسة نتائج سابقة استخلصها العلماء الروس، حيث توقعوا انقراض النحل بحلول عام 2035.

المصدر: نوفوستي