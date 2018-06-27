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مصر تعرضت لـ253 مليون تهديد

العالم الرقمي

مصر تعرضت لـ253 مليون تهديد
AFP PHILIPPE HUGUEN
مصر تتعرض لتهديدات إلكترونية
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كشف تقرير لشركة "ترند مايكرو" اليابانية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، أن مصر تعرضت إلى أكثر من 253.995 مليون تهديد من البرمجيات الخبيثة.

وأوضح الموقع أن مصر تعمل على مواجهة تهديد الهجمات الإلكترونية، حيث وصل عدد البرمجيات الخبيثة المكتشفة فيها خلال الربع الأول من عام 2018 إلى253.995 مليون تهديد، لتصبح بذلك أعلى دولة في منطقة شمال أفريقيا تتعرض للتهديد السيبراني.

وتصدرت تونس القائمة حيث شكلت 0.36% من تهديدات برامج "رانسوم وير" العالمية، بينما جاء الأردن في المركز الثالث بنسبة 0.14% من التهديدات العالمية المكتشفة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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