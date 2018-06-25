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خبراء يبتكرون مواد بناء باستخدام الفطر

العلوم والتكنولوجيا

خبراء يبتكرون مواد بناء باستخدام الفطر
Arco Images GmbH-© de Cuveland, J.
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طور علماء أستراليون مواد بناء حديثة من قشور الأرز والنفايات الناتجة عن إنتاج الزجاج.

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وللحصول على مادة بناء متجانسة من قشور الأرز ونفايات الزجاج، يستخدم العلماء عجينة خاصة يستخرجونها من فطر مقوس متعدد "Trametes versicolor"، وبعدها يصبح الخليط جاهزا لصنع الطوب وألواح تثبيت الأبنية.

وتتميز مادة البناء الجديدة بخفة وزنها ومرونتها لتشكيل كل أنواع مواد البناء الضرورية بالمقاس والحجم اللازمين. ويلاحظ أن عملية إنتاج المادة المبتكرة توفر الطاقة والوقت.

كما يعتبر الخبراء المادة المبتكرة صديقة للبيئة ومقاومة للنمل الأبيض الذي يعاني منه أصحاب البيوت الخشبية.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو

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