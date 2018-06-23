العثور على جسر عمره 1000 عام في نوفغورود الروسية

عثر علماء الآثار الروس في نهر فولخوف الذي يجري في مدينة نوفغورود الروسية على آثار جسر قديم عمره 1060 عاما.

وقالت بوابة "نوفغورود.رو" الإلكترونية إن العلماء اكتشفوا آثار الجسر في نيسان الماضي، وأرسلوها فورا إلى المختبر لإجراء التحليل وتحديد عمر الجسر باستخدام أسلوب تحليل الكربون المشع.

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وكشف العلماء أن الجسر عبارة عن منشأة خشبية معبدة بالحجارة. وتبلغ المسافة بين دعامة وأخرى 22 مترا.

وأشار العلماء إلى أن الجسر تم ذكره في أسفار "يواكيم" القديمة بمناسبة تعميد أهل نوفغورود. إلا أن بعض المؤرخين وضعوا تلك الأخبار موضع الشك. ويرى المشرف على الحفريات، أيفار ستيبانوف، أن اكتشاف الجسر يعتبر دليلا آخر على مصداقية الأسفار القديمة.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف