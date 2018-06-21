روسيا تطور ذخائر منظومة "ديريفاتسيا" المضادة للجو

حصلت منظومة "ديريفاتسيا" الروسية المضادة للجو وذاتية الحركة على جيل جديد من الذخائر.

وذكرت وكالة "إنترفاكس-آ في إن" أن النماذج التجريبية من الذخائر خضعت للاختبارات اللازمة.

وسيكون بوسع منظومات الدفاع الجوي الجديدة تدمير الطائرات والمروحيات المحلقة على ارتفاع منخفض، كما بمقدورها إسقاط الصواريخ المجنحة وصواريخ جو-أرض وقذائف راجمات الصواريخ، فضلا عن إصابة الأهداف البرية والبحرية.

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ونصبت "ديريفاتسيا"، التي تم تصميمها في معهد "بوريفيستنيك" بمدينة نيجي نوفغورود الروسية، على منصة عربة المشاة القتالية (بي إم بي-3) المدعومة بوحدات الحماية الديناميكية.

يذكر أن عربة "بي إم بي-3" التي نصبت عليها منظومة "ديريفاتسيا" مزودة ببرج غير مأهول متحكم فيه عن بعد، يتضمن مدفعا أوتوماتيكيا عيار 57 ملم ورشاشا مزدوجا عيار 7.62. كما تزود العربة بنظام إدارة للنيران ومنظومة للحرب الإلكترونية.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف