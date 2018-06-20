كرات أثرية غامضة حيرت العلماء حول العالم!

اكتُشفت كرات أثرية غريبة من العصر الحجري أصابت علماء الآثار بالحيرة لأكثر من 200 سنة.

وعثر على معظم القطع الأثرية، التي تعود إلى 5 آلاف عام مضى، في شمال شرق اسكتلندا، ولكن إضافة إلى ذلك، عُثر على كرات أخرى "غريبة" في جزر أوركني وإنجلترا وإيرلندا وكذلك في النرويج.

وتعد الكرات الحجرية واحدة من أكثر الأمثلة المعروفة من فنون العصر الحجري الحديث، وقام المنسق في متحف اسكتلندا الوطني، بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للكرات تٌظهر تفاصيل جديدة لها.

National Museums Scotland

ويضم المتحف في إدنبره أكبر مجموعة من الكرات الحجرية المنحوتة في العالم، ولديه ما يقرب من 140 قطعة أصلية من مواقع العصر الحجري الحديث في اسكتلندا وجزر أوركني.

National Museums Scotland

وفي حين لا يزال علماء الآثار لا يعرفون من أين جاءت الكرات أو سبب صنعها، فإن لديهم بعض النظريات، بما في ذلك استخدامها كأدوات لتشكيل الأسلحة أو كأسطوانات لنقل الأحجار الكبيرة.

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ونشر 60 نموذجا ثلاثي الأبعاد للكرات الحجرية على الإنترنت، حتى يتمكن أي شخص من مشاهدتها، وتم تصميم ما يعرف باسم تقنية التصوير الفوتوغرافي المطور، وهو علم استنتاج القياسات من الصور الفوتوغرافية.

وكشفت هذه العملية عن معلومات جديدة حول بعض الكرات، بما في ذلك الرقائق والعلامات التي لم يسبق رؤيتها من قبل، وفقا لأندرسون-ويمارك.

ومع كل هذا، لا زال أصل هذه الكرات يمثل لغزا، لم يقترب العلماء من حلّه بعد.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا