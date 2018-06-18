اكتشاف رابط مثير بين الأجنة والموسيقى!

اكتشف علماء من معهد ماركيز الإسباني نوع الموسيقى الذي يفضله الجنين خلال فترة 18-38 أسبوعا من الحمل.

وجاء في نتائج الدراسة المنشورة على موقع المعهد، أن العلماء تابعوا ردود فعل أكثر من 300 جنين على 15 أغنية مختلفة عُزفت بأنماط متعددة، ولاحظوا تفاعل الأجنة مع الموسيقى الكلاسيكية: موزارت وباخ وبتهوفن، ولم يرصدوا رد فعل على أغاني أديل وشاكيرا وبي جيز.

ويشير الباحثون إلى أنه من الصعب ملاحظة حركة الجنين في هذه الفترة من الحمل من دون محفزات إضافية. وتؤكد هذه الدراسة أن الموسيقى توفر حافزا عصبيا وتنشط مناطق دماغ الجنين التي لها علاقة باللغة والتواصل.

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وتؤكد الدكتورة ماريسا لوبيز- تايهون، مديرة المعهد أن "اللغة الأولى كانت موسيقية، لا لفظية ولا تزال كذلك. نحن حتى الآن، من دون وعي، نسعى للتحدث بصوت مرتفع، لأننا نعلم أن الأطفال حديثي الولادة يتقبلون المعلومات أفضل، أي أنهم يفهمون أننا نريد التواصل معهم".

ويشير موقع المعهد إلى أن العلماء مستمرون في دراسة رد فعل الجنين على مختلف الإيقاعات والألحان وسببه.

المصدر: نوفوستي

كامل توما